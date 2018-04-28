Новшества в ПДД: за что будут лишать прав

Теперь у водителей-новичков могут раз и навсегда отобрать права.

Стало известно на каком основании начинающих водителей будут лишать прав.

Об этом рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в эфире радиостанции Голос Столицы.

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Напомним, в конце прошлого года в Украине начали на два года издавать первое водительское удостоверение. Если с момента выдачи документа автомобилист ездит аккуратно, не совершает трех и более нарушений, то он автоматически получает постоянный водительский бланк.

У водителей-новичков могут навсегда отобрать права. Начинающим автомобилистам не будут возвращать временное удостоверение, если водитель совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.

Соответствующее постановление обнародовано на Правительственном портале. Документом предусмотрено, что “возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется“.

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“Была введена система, что первое водительское удостоверение получается сроком на два года и если лицо не совершает более чем два правонарушения, то есть если три - это уже перебор, то данное лицо не получает дальнейшее водительское удостоверение, а обязана пройти снова курс подготовки. То есть в данном случае, если такое лицо, получившее право управления именно на два года первых это водительское удостоверение, то данным постановлением предусмотрено также, что если у него в течение этого срока изымается водительское удостоверение, если есть решение суда, которым данное лицо лишается водительского удостоверения. То есть фактически такому лицу удостоверение водителя не возвращается, а такое лицо обязано пройти курс обучения снова и сдать соответствующие экзамены. И уже тогда получить другое, новое водительское удостоверение, а не вернуть старое“, - пояснил Билошицкий.

То есть разница в том, что новичкам нужно не возобновлять права, а снова получать.

Новые ПДД предусматривают значительные штрафы patrol.police.gov.ua

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Напомним, с начала апреля МВД запустило онлайн-помощник для получения водительских прав.