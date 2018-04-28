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Новшества в ПДД: за что будут лишать прав

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Теперь у водителей-новичков могут раз и навсегда отобрать права.
В патрульной полиции рассказали, на каком основании начинающих водителей будут лишать прав
В патрульной полиции рассказали, на каком основании начинающих водителей будут лишать прав
korrespondent.net

Стало известно на каком основании начинающих водителей будут лишать прав.

Об этом рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в эфире радиостанции Голос Столицы.

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Напомним, в конце прошлого года в Украине начали на два года издавать первое водительское удостоверение. Если с момента выдачи документа автомобилист ездит аккуратно, не совершает трех и более нарушений, то он автоматически получает постоянный водительский бланк.

У водителей-новичков могут навсегда отобрать права. Начинающим автомобилистам не будут возвращать временное удостоверение, если водитель совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.

Соответствующее постановление обнародовано на Правительственном портале. Документом предусмотрено, что “возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется“.

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“Была введена система, что первое водительское удостоверение получается сроком на два года и если лицо не совершает более чем два правонарушения, то есть если три - это уже перебор, то данное лицо не получает дальнейшее водительское удостоверение, а обязана пройти снова курс подготовки. То есть в данном случае, если такое лицо, получившее право управления именно на два года первых это водительское удостоверение, то данным постановлением предусмотрено также, что если у него в течение этого срока изымается водительское удостоверение, если есть решение суда, которым данное лицо лишается водительского удостоверения. То есть фактически такому лицу удостоверение водителя не возвращается, а такое лицо обязано пройти курс обучения снова и сдать соответствующие экзамены. И уже тогда получить другое, новое водительское удостоверение, а не вернуть старое“, - пояснил Билошицкий.

То есть разница в том, что новичкам нужно не возобновлять права, а снова получать.

Новые ПДД предусматривают значительные штрафы
Новые ПДД предусматривают значительные штрафы
patrol.police.gov.ua

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Напомним, с начала апреля МВД запустило онлайн-помощник для получения водительских прав.

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Теги: автоправа, ПДД, водитель, патрульные, новые правила
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Комментариев (1)
Конфузий    28.04.2018, 10:43
Оценка:  +2
Конфузий
Будет только хуже. Получит права. Положит на 2 года на полку, а через 2 года, получив постоянные права, забыв ПДД и утратив навыки вождения, выедет на дорогу.
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