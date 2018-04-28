В Донецке снова заработал Vodafone - СМИ

В центре города сигнал хороший, по окраинам - частично. Мобильной связи оператора Vodafone в Донецке не было с 11 января.

Vodafone не работал в Донецке с января donbass.ua/

В Донецке восстановлена работа мобильного оператора Vodafone Украина. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местных жителей.

Так, в Кировском районе города внезапно появился и заработал на полную мощность около 23.00 пятницы, 28 апреля. Сейчас мобильные телефоны отображают полную шкалу, и проблем с мобильной связью нет.

Также о восстановлении мобильной связи рассказали жители Буденновского района. В тоже время жители Калининского и Киевского районов города заявляют, что у них мобильной связи нет до сих пор.

Недавно была восстановлена работа Vodafone на территории самопровозглашенной ЛНР.

Напомним, 11 января в ДНР и ЛНР пропала мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.

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