Переключиться на мобильную версию

На стоянке в Днепре сгорели пять авто

Комментариев: 0
Одна семейная пара чудом успела выбраться из горящего Subaru.
На стоянке в Днепре сгорели пять авто
© dp.informator.ua
Фото 1/6
  • Полиция выясняет обстоятельства инцидента
  • Началось возгорание с автомобиля Subaru
  • Сотрудники ГСЧС прибыли за 5 минут
  • Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили
  • Двое охранников с огнетушителями не смогли справиться с возгоранием
  • Спасатели потушили огонь за 5 минут
На стоянке в Днепре сгорели пять авто
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В Киеве взорвали Range Rover: пострадал владелец

В Днепре на улице Гладкова, 23, в ночь на 28 апреля около 2:30 на стоянке загорелся автомобиль Subaru Forester, после чего огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили. Всего из-за пожара получили повреждения пять авто: Skoda Rapid , Lada Samara, Lada Granta, Chevrolet Aveo, Subaru Forester.

Об этом сообщает Информатор

К счастью, при пожаре никто из людей не пострадал. Охранники автостоянки с помощью огнетушителей безуспешно пытались потушить пламя. Сотрудники ГУ ГСЧС прибыли на вызов в течение 5 минут. Столько же им понадобилось времени, чтобы полностью ликвидировать огонь.

По словам владельца Subaru, как только он завел авто, послышался сильный хлопок под капотом, после чего автомобиль загорелся.

“Скорее всего взорвался газ или бензин. Я только вчера установил ГБО. Эти мастера уже едут сюда. Я сразу же вызвал пожарных“, - рассказал владелец Subaru.

Читай также: В Полтавской области сожгли авто депутата

Жена водителя рассказала, что они чудом успели выбежать из горящего авто. “Спереди автомобиля начало что-то стрелять. В салоне пошел резкий запах бензина, все взялось пламенем, мы ели успели спастись, так как все произошло резко и неожиданно. В машине остались документы и деньги“, - рассказала супруга водителя. 

Subaru сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Серьезные повреждения получили - Chevrolet и Skoda. Автомобили марки Lada лишь немного оплавились от огня.

На месте пожара, кроме спасателей, также работают сотрудники патрульной полиции. Они выясняют причину пожара.

Напомним, в ночь на 28 апреля перед зданием Киевавтодора сожгли авто.

Поделись:
Теги: пожар, автомобиль, стоянка, ГСЧС, Днепр, огонь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь