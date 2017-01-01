Одна семейная пара чудом успела выбраться из горящего Subaru.

На стоянке в Днепре сгорели пять авто

На стоянке в Днепре сгорели пять авто

Читай также: В Киеве взорвали Range Rover: пострадал владелец

В Днепре на улице Гладкова, 23, в ночь на 28 апреля около 2:30 на стоянке загорелся автомобиль Subaru Forester, после чего огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили. Всего из-за пожара получили повреждения пять авто: Skoda Rapid , Lada Samara, Lada Granta, Chevrolet Aveo, Subaru Forester.

Об этом сообщает Информатор.

К счастью, при пожаре никто из людей не пострадал. Охранники автостоянки с помощью огнетушителей безуспешно пытались потушить пламя. Сотрудники ГУ ГСЧС прибыли на вызов в течение 5 минут. Столько же им понадобилось времени, чтобы полностью ликвидировать огонь.

По словам владельца Subaru, как только он завел авто, послышался сильный хлопок под капотом, после чего автомобиль загорелся.

“Скорее всего взорвался газ или бензин. Я только вчера установил ГБО. Эти мастера уже едут сюда. Я сразу же вызвал пожарных“, - рассказал владелец Subaru.

Читай также: В Полтавской области сожгли авто депутата

Жена водителя рассказала, что они чудом успели выбежать из горящего авто. “Спереди автомобиля начало что-то стрелять. В салоне пошел резкий запах бензина, все взялось пламенем, мы ели успели спастись, так как все произошло резко и неожиданно. В машине остались документы и деньги“, - рассказала супруга водителя.

Subaru сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Серьезные повреждения получили - Chevrolet и Skoda. Автомобили марки Lada лишь немного оплавились от огня.

На месте пожара, кроме спасателей, также работают сотрудники патрульной полиции. Они выясняют причину пожара.

Напомним, в ночь на 28 апреля перед зданием Киевавтодора сожгли авто.