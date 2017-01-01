Пожар возник на автостоянке в моторном отсеке автомобиля Subaru Forester. Жертв и пострадавших нет.

В Днепре на стоянке сгорели пять автомобилей, сообщили в областном управлении ГСЧС. Информация о возгорании на улице Гладкова Шевченковского района поступила в 2.51 субботы, 28 апреля.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник на автостоянке в моторном отсеке автомобиля Subaru Forester.

"Огнем уничтожен моторный отсек, салон и кузов легкового автомобиля. Также повреждены четыре автомобиля на общей площади 21 кв. м", – сообщили в ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре на стоянке сгорели пять авто

Пожар локализовали в 3.15, а полностью ликвидировали в 3.31. Жертв и пострадавших нет, с огнем боролись 10 спасателей с помощью двух единиц спецтехники.

Ранее в Одессе на охраняемой парковке жилого комплекса на улице Маршала Говорова сгорели четыре автомобиля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet