В Приват24 произошел масштабный сбой

К этому времени технические проблемы практически устранены.

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В приложении Приват24 28 апреля около 10:50 появились проблемы с переводом средств.

Перебои в работе связаны с техническими проблемами. Устранить неполадки планируют в ближайшем времени.

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу ПриватБанка.

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Так на сайте и в приложении Приват24 при переводе денег на карту или пополнении мобильного номера страницу долго шла загрузка данных. А затем выдавало сообщение, что сервис временно недоступен.

Руководитель регионального пресс-офиса ПриватБанка Александр Шуть сообщил, что проблему устранят. Уже где-то с 12:00 все функционирует нормально.

Напомним, в конце марта в работе Telegram глобальный сбой по всему миру.