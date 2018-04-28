В Приват24 произошел масштабный сбой
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В приложении Приват24 28 апреля около 10:50 появились проблемы с переводом средств.
Перебои в работе связаны с техническими проблемами. Устранить неполадки планируют в ближайшем времени.
Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу ПриватБанка.
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Так на сайте и в приложении Приват24 при переводе денег на карту или пополнении мобильного номера страницу долго шла загрузка данных. А затем выдавало сообщение, что сервис временно недоступен.
Руководитель регионального пресс-офиса ПриватБанка Александр Шуть сообщил, что проблему устранят. Уже где-то с 12:00 все функционирует нормально.
Напомним, в конце марта в работе Telegram глобальный сбой по всему миру.