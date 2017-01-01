Во Львове пассажиры блокировали движение поездов

Люди требовали добавить вагоны. По их словам, в четырех вагонах поезда постоянно не хватает мест.

Заблокированы были два поезда - Львов-Мукачево и Львов-Трускавец Zaxid.net

Во Львове на станции Скнилов вечером в пятницу, 27 апреля, пассажиры, которым не хватило места в вагонах электрички, вышли на железнодорожные пути и заблокировали движение. Заблокированы были два поезда - Львов-Мукачево и Львов-Трускавец.

Об этом сообщает Zaхid.net.

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Люди потребовали увеличить до шести количество вагонов в электричке Львов-Мукачево. По их словам, в четырех вагонах поезда постоянно не хватает мест. Речь идет не о сидячих местах, многие просто не могут войти в вагон.

На место приехали руководители полиции и железной дороги. Один из чиновников пообещал людям выполнить их требование и добавить два вагона в электричку Львов-Мукачево.

После этого, в 20.40, пассажиры разблокировали движение, которое было остановлено на полтора часа.

По информации издания, пассажиров, которые не поместились на станции Скнилов, во Львов подвезла электричка, возвращавшаяся из Мукачево. Оттуда они добирались домой на автобусах.

Ранее сообщалось, 25 апреля под Киевом электричку забросали камнями, машинисту разбили голову.