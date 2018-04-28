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Тушивший ТЦ Зимняя вишня пожарный написал письмо из СИЗО

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Обвиняемый благодарит за моральную поддержку психологов, администрацию и соседей по камере.
Командиру пожарных предъявили обвинение в халатности
Командиру пожарных предъявили обвинение в халатности
EPA/UPG

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Начальник пожарного звена Сергей Генин, которого обвиняют в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре Зимняя вишня, где в огне погибли десятки людей, написал из СИЗО письмо, в котором благодарит всех за поддержку.

Выдержки из письма распространила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС, передают РИА Новости.

“Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность… А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть“, — написал Генин.

Пожарный также рассказал, что в СИЗО к нему хорошо отнеслись как соседи, так и руководство учреждения.

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“Как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально… Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное“, — пишет Генин.

Он поделился, что после ареста многое переосмыслил, первое время в СИЗО было тяжелым, он не мог спать, но благодаря работе психологов, поддержке администрации и соседей стало легче.

Как сообщалось,17 апреля в МЧС России официально назвали причину пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, который забрал жизни десятков людей, в том числе 41 ребенка.

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Напомним, 16 апреля сообщалось, что владелец ТРЦ Зимняя Вишня в Кемерово пожалел 7 миллионов на ремонт противопожарной системы. Собственник ТЦ знал о ее неисправности, но денег не выделил.

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Теги: пожар, Кемерово, пожарник, СИЗО, обвиняемый, Зимняя вишня, Россия
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Комментариев (1)
chernij999    28.04.2018, 16:03
Оценка:  +1
chernij999
Трогательная малява, чувственная (с)
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