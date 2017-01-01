Кинжал был не бутафорский: Отелло ранил себя в школьном спектакле в РФ

Состояние мальчика оценивают как тяжелое, но угрозы жизни нет.

Учительница принесла из дома холодное оружие в качестве реквизита для спектакля kolport.com

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Во время Шекспировских чтений, которые состоялись 23 апреля в городе Иваново Российской Федерации, 16-летний школьник, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения подростком ножевого ранения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Этот кинжал не был бутафорским. Педагог принесла его из дома и предложила использовать в качестве реквизита“, - говорится в сообщении.

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Школьник был госпитализирован и получил необходимую медпомощь. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы жизни нет.

Дело возбуждено в отношении учительницы о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности (ч.2 ст.118 УК РФ).

Как сообщалось 25 апреля, в Екатеринбурге российские школьницы в балетках и коротких юбках маршировали по сугробам на конкурсе Смотр строя и песни. Строевую подготовку школьниц оценивали военные в теплых бушлатах. Организатор конкурса заявила, что больше детям маршировать было негде.