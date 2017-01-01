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Маршрутка из Кривого Рога разбилась в ДТП: пятеро пострадавших

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В аварии травмированы водитель и четверо пассажиров маршрутного такси.
К счастью, обошлось без жертв
К счастью, обошлось без жертв
dp.npu.gov.ua

Маршрутка попала в ДТП на автодороге Кривой Рог-Днепр. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров маршрутного такси. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЧП в Днепропетровской области.

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“ДТП произошло 27 апреля около 16-й на автодороге Кривой Рог-Днепр вблизи села Новокалиновка. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пять человек - водитель и четверо пассажиров маршрутного такси“, - сообщили в полиции.

В салоне автомобиля на момент аварии, как отмечается, находились 12 человек, пятеро из них получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Полиция выясняет причины аварии
Полиция выясняет причины аварии
dp.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Правоохраниетли устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 25 апреля во Львове маршрутка с пассажирами въехала в столб.

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Теги: маршрутка, ДТП, авария, Кривой Рог, Днепропетровская область
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