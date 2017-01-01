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Донецкую фильтровальную станцию обстреляли - штаб

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Прилегающие к Донецкой фильтровальной станции территории обстреляли с применением минометов 82 и 120 калибра, сообщили в штабе АТО.
В штабе АТО сообщили, что сепаратисты обстреляли прилегающие к ДФС территории
В штабе АТО сообщили, что сепаратисты обстреляли прилегающие к ДФС территории
facebook.com/ato.news

Сепаратисты продолжают нарушать режим прекращения огня при осуществлении ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает штаб АТО.

Так, начиная с 10:00 28 апреля сепаратисты трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия.

"Обстрел района ДФС осуществили несмотря на проведение здесь зеркального патрулирования наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ. В результате преступных действий было сорвано безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ будет сопровождать персонал Донецкой фильтровальной станции до конца недели.

Напомним, 18 апреля из-за обстрелов работа Донецкой фильтровальной станции была полностью остановленаБез воды остались Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое. 

 

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Теги: Донецкая область, ОБСЕ, водоснабжение, обстрел, штаб, сепаратисты, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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