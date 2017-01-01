В Украине изменили правила предоставления субсидий

Правительство проведет премирование домохозяйств за экономию по итогам прошедшего отопительного сезона.

С 1 мая соцнорму на газовое отопление приблизят к реальным объемам потребления sud.ua

Кабинет министров Украины внес изменения в программу назначения субсидий гражданам. Теперь, начиная со следующего отопительного сезона, рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В частности, отныне субсидию не будут назначать, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты населения).

Доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, необходимо будет указывать в декларациях о доходах - в новой графе “другие доходы“.

“С 1 мая 2018 действует новое правило: субсидия отменяется если площадь квартиры превышает 120 кв. Метров, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме“, - говорится в сообщении.

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Лицам трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, но не регистрирующимся в качестве безработных, поскольку они работают без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматически будут считать доход три прожиточных минимума - 5286 гривен. Тем, кто действительно безработный, необходимо будет встать на учет в центр занятости.

Также с 1 мая 2018 социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления. Теперо она составит 4,5 куб.м на 1 кв.м площади, электроотопление - 30 кВт на 1 кв.м площади.

“При назначении субсидии на свернормированную площадь жилья, норма может быть увеличена не больше чем на 30%“, - отметили в КМУ.

Внутренне перемещенные лица (фактические беженцы с Донбасса) отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства.

“Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии“, - пояснили в департаменте.

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Процедуру получения субсидий для жителей объединенных территориальных общин упростили. теперь ОТГ имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам соцзащиты населения, механизм повторяет практику обращений в сельские и поселковые советы.

Также отмечается, что правительство проведет премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам отопительного сезона, который завершился.

“В монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен. Субсидиантам необходимо до 1 сентября подать заявление в местное управление соцзащиты населения, на основании которой будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность “, - заявили в КМУ.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления. Выбрать способ получения средств необходимо самостоятельно.

Как сообщалось в феврале, для монетизации субсидий выпустят банковские карты.