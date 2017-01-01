Сущенко перевели из одиночной камеры - защитник

Украинского журналиста Романа Сущенко перевели из одиночной камеры в камеру на двоих, сообщил защитник политзаключенного.

Удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко перевели из одиночной камеры в камеру на двоих. Об этом в субботу, 28 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил общественный защитник политзаключенного Марк Фейгин.

Ранее Сущенко перевели в камеру-одиночку, как объявили сотрудники СИЗО, в "интересах национальной безопасности России".

"А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. Как только суд меня вернул по ст. 49 УПК, необходимость, выходит, отпала? Еще будет немало чудес..." - написал Фейгин.

Ранее сообщалось, что Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России.

Напомним, 27 марта Мосгорсуд продлил срок содержания Романа Сущенко под стражей в СИЗО Лефортово на полгода.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet