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В Украине изменят правила начисления субсидий

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Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг с целью предотвращения случаев злоупотреблений.
Кабмин вносит изменения в программу предоставления субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг
Кабмин вносит изменения в программу предоставления субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг
Корреспондент.net

В Украине с 1 мая вступят в силу новые правила начисления субсидий. Об этом в пятницу, 27 апреля, заявила пресс-служба Кабинета министров.

Так, теперь, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не будут назначать.

Субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Также сообщается, что доходы от аренды имущества, от сдачи в аренду квартиры, необходимо будет указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".

Те, кто претендует на субсидию, но не регистрируются в качестве безработных, так как работает без оформления, органы соцзащиты будут автоматически считать доход в размере 5286 гривен (три прожиточных минимума).

Изменится также и тарификация на газовое отопление. С 1 мая социальная норма будет приближена к реальным объемам потребления - 4,5 кубометров на 1 квадратный метр площади, электроотопление - 30 киловатт в час на квадратный метр площади.

В свою очередь изменены условия оформления субсидии для внутренне перемещенных лиц. Отныне они смогут оформить субсидии без заключения договоров на аренду жилья - на основании заявления и декларации, также была упрощена процедура получения субсидий жителями объединенных территориальных общин.

Ранее в Минсоцполитики рассказали о монетизации субсидий.

 

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Теги: Тарифы ЖКХ, дом, квартира, машина, Кабмин Украины, доходы, жкх тарифы отопление, субсидии, субсидия, коммуналка, прожиточный минимум, коммунальные услуги, коммунальные платежи
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Источник: korrespondent.net

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