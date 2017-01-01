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Застрявшие в Египте украинцы вылетят домой ночью

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Туроператор уверяет, что планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 28 апреля и 02:30 29 апреля, сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины.
Туристы смогут вернуться из Египта ночью
Туристы смогут вернуться из Египта ночью
twitter.com/VasylKyrylych

Украинские туристы, которые застряли в египетском Шарм эль Шейхе, смогут вылететь в Украину сегодня ночью. Об этом в субботу, 28 апреля, на своей странице в соцсети Twitter сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Туроператор уверяет, что планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 28.04. и 02:30 29.04", - отметил он.

Кирилич добавил, что дело находится на контроле посольства Украины в Египте.

 

 

Ранее сообщалось, что более 200 украинцев не смогли вылететь из аэропорта египетского Шарм-эль-Шейха.

 

 

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Теги: Украина, самолет, Египет, авиаперелет, туристы, Дипломатия, дипломат, туры Египет, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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