Застрявшие в Египте украинцы вылетят домой ночью

Туроператор уверяет, что планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 28 апреля и 02:30 29 апреля, сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины.

Украинские туристы, которые застряли в египетском Шарм эль Шейхе, смогут вылететь в Украину сегодня ночью. Об этом в субботу, 28 апреля, на своей странице в соцсети Twitter сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Туроператор уверяет, что планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 28.04. и 02:30 29.04", - отметил он.

Кирилич добавил, что дело находится на контроле посольства Украины в Египте.

Туроператор запевняє, що планує авіарейси для українців зі Шарм-ель-Шейха до Львова на 21:00 28.04. та 02:30 29.04. Справа - на контролі Посольства України в Єгипті. pic.twitter.com/7qPuJGO3Ea — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что более 200 украинцев не смогли вылететь из аэропорта египетского Шарм-эль-Шейха.