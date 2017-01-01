Пожар в лагере Одессы: будут судить экс-зама мэра

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя одесского мэра.

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя одесского мэра. Об этом на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, пишет пресс-служба прокуратуры области в субботу, 28 апреля.

По данным следствия, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и недобросовестное отношение к ним заместителем председателя горсовета привело к трагическим событиям в детском лагере Виктория.

На рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора детского лагеря, бывшего руководителя Киевского райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и инспектора этого райотдела ГСЧС.

Ранее сообщалось, что воспитательница сгоревшего лагеря Виктория Наталья Цокур решением Киевского районного суда получила 3 года лишения свободы без отбывания наказания в тюрьме с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере произошел масштабный пожар. Трое детей погибли, двое были госпитализированы.

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