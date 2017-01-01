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Самолет с украинцами вылетел из Египта - МИД

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Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов с группой украинских туристов уже в воздухе, сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины.
Самолет с группой украинских туристов вылетел из Египта
Самолет с группой украинских туристов вылетел из Египта
twitter.com/VasylKyrylych

Самолет с группой украинских туристов вылетел из Шарм-эль-Шейха во Львов. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич на своей странице в соцсети Twitter.

"Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе. Следующие рейсы - в Киев", - написал Кирилич.

 

 

Ранее сообщалось, что туроператор планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 28 апреля и 02:30 29 апреля.

Напомним, более 200 украинцев не смогли вылететь из аэропорта египетского Шарм-эль-Шейха.

 

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Теги: Украина, Львов, МИД Украины, самолет, Египет, авиаперелет, украинцы, туры Египет, авиаперевозки, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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