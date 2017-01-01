Право на субсидии могут потерять 20% получателей

По его словам. субсидии могут потерять люди, которые имеют новые автомобили.

"Это автомобили младше пяти лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних пяти лет, наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть, это достаточно ценные вещи", – пояснил он.

Также, по словам чиновника, на субсидию не смогут претендовать те, кто имеет жилье с большой квадратурой.

"Для квартир это 120 квадратных метров, для домов – 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа - то есть, там, где активно проживает большое количество граждан", – отметил Музыченко.

Он пояснил, что новые правила должны повысить эффективность программы субсидий.

"Предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали", – сказал Музыченко.

