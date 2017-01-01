Вдова Вороненкова заявила об угрозах из России

Жена убитого российского депутата сказала, что ей периодически угрожают.

Вдове убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марие Максаковой периодически поступают угрозы из России. Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

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"Они периодически (поступают - ред .). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - весь Messenger покрывается сразу этими всеми (угрозами - ред .). Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - сказала она.

Также она сказала, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, который подозревается в организации убийства Вороненкова, лично он не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс. "Время такое короткое", - написал ей Тюрин, по ее словам.

Она также рассказала, что ей пытались писать люди бывшего гражданского мужа, но она их "заблокировала".

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9 октября 2017 года ГПУ объявила предполагаемым заказчиком убийства Вороненкова российского криминального "авторитета" Владимира Тюрина, который несколько лет был гражданским мужем Максаковой. Следствие установило, что Тюрин действовал под руководством ФСБ РФ. Полиция объявила его розыск.

Результаты расследования стали для Максаковой "шоком", рассказал бывший коллега Вороненкова по российскому парламенту Илья Пономарев.

Напомним, 9 октября ГПУ объявила предполагаемым заказчиком убийства Вороненкова российского криминального “авторитета“ Владимира Тюрина, который несколько лет был гражданским мужем Максаковой. Следствие установило, что Тюрин действовал под руководством ФСБ РФ.