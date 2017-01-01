Под Кривым Рогом полностью сгорела маршрутка

Причина возгорания неизвестна, на месте работает полиция.

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В воскресенье, 29 апреля, около 5:40 утра загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщил активист Роман Хакимов, пишет 0564.

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Автобус двигался в сторону Радушного, чтобы совершить свой первый рейс, но не доехав о пункта назначения, загорелся.

К счастью, никто не пострадал, автобус был еще без пассажиров. На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей, которые ликвидировали возгорание.

Напомним, 2 сентября 2016 года в Киеве на улице Борщаговской произошел пожар на остановке скоростного трамвая Полевая.