Киев призывает мир усилить давление на РФ

России нужна дестабилизация Украины – поэтому на Донбассе усиливаются обстрелы со стороны сепаратистов.

МИД Украины призывает стран-партнеров увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе Корреспондент.net

Украина призывает международных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию в связи с обострением ситуации в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter в воскресенье, 29 апреля.

"России нужна дестабилизация Украины. 61 обстрел, минометы, семеро украинских военных пострадали. Призываем партнеров осуществлять большее давление на Россию", - отметила Беца.

Как ранее сообщил пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки сепаратисты совершили 61 обстрел - четверо украинских бойцов получили ранения, трое - боевые травмы. При этом использовалась запрещенная Минскими соглашениями артиллерия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet