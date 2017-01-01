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Киев призывает мир усилить давление на РФ

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России нужна дестабилизация Украины – поэтому на Донбассе усиливаются обстрелы со стороны сепаратистов.
МИД Украины призывает стран-партнеров увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе
МИД Украины призывает стран-партнеров увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе
Корреспондент.net

Украина призывает международных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию в связи с обострением ситуации в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter в воскресенье, 29 апреля.

"России нужна дестабилизация Украины. 61 обстрел, минометы, семеро украинских военных пострадали. Призываем партнеров осуществлять большее давление на Россию", - отметила Беца.

Как ранее сообщил пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки сепаратисты совершили 61 обстрел - четверо украинских бойцов получили ранения, трое - боевые травмы. При этом использовалась запрещенная Минскими соглашениями артиллерия.

 

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Теги: МИД Украины, донбасс, АТО, зона АТО, АТО на востоке Украины, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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