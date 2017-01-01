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Заключенному в Бахмуте пытались передать наркотики в лимоне

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Женщина в домашних условиях изготовила опий ацетилированный и принесла его своему знакомому.
Лимон с наркотиками внутри обнаружили в посылке
Лимон с наркотиками внутри обнаружили в посылке
Прес-служба Нацполіції України

В Бахмутскую колонию в Донецкой области заключенному пытались передать наркотики, спрятанные в лимоне. Как сообщили в областной полиции, в продовольственной посылке в лимоне обнаружен полиэтиленовый сверток с наркотическим веществом.

"Его изъяли и направили на экспертизу. Злоумышленница, жительница Бахмута 1976 года рождения, объяснила, что в домашних условиях изготовила опий ацетилированный и принесла его своему знакомому", - сообщили в полиции.

 
 

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в прошлом году в тюрьмах и СИЗО Украины умерло более 500 человек

 

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Теги: наркотики, тюрьма, полиция, Донецкая область, заключенный, заключенные, Бахмут
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Источник: korrespondent.net

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