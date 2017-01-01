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Из Шарм-эль-Шейха улетели не все украинцы - МИД

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Вторая часть украинских туристов все еще остается в Шарм-Эль-Шейхе, хотя ожидалось, что они вылетят во Львов ночью.
Украинцы застряли в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха
Украинцы застряли в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха
twitter.com/VasylKyrylych

В египетском Шарм-эль-Шейхе в Египте до сих пор остается часть украинцев, которые не могут вылететь домой. Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter в воскресенье, 29 апреля.

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По словам дипломата, украинцев обещают вывезти сегодня во второй половине дня. Ранее сообщалось, что второй рейс планировался на 24.00.

"Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29 апреля во второй половине дня", - написал Кирилич.

Напомним, более 200 украинских туристов больше суток не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха. Накануне вечером один самолет доставил группу туристов во Львов, еще один - в Киев.

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Теги: авиация, МИД Украины, самолет, Египет, авиаперелет, туристы, украинцы, туры Египет
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Источник: korrespondent.net

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