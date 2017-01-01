Рабинович: Я буду приглашать на суд с НАПК телевидение, чтобы люди посмотрели, что творится в Украине

Также нардеп прокомментировал конфликт между призванными бороться с коррупцией органами.

Народный депутат Украины и лидер политической партии За життя Вадим Рабинович планирует пригласить средства массовой информации на суд с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК),чтобы украинцы понимали, что происходит в стране. Об этом политик заявил в эфире программы “Большой вечер“ на телеканале NewsOne.

Напомним, после продажи Рабиновичем задекларированного земельного участка и внесения вырученных средств во французский суд для возвращения Украине зарубежной недвижимости одного из лидеров Оппозиционного блока Сергея Левочкина стоимостью около 40 миллионов евро, НАПК открыло против политика два дела.

“Я не успеваю судиться. По мне сейчас НАПК открыло два дела. Я подал из-за этого в суд на агентство. И я буду приглашать на этот суд телевидение – я хочу, чтобы люди посмотрели, что творится в нашем государстве. При миллиардных хищениях в стране они открыли на меня дело из-за того, что я продал свой участок земли и заплатил за арест виллы Левочкина во Франции. Конечно, мой поступок мафию обидел. Это прецедент! Я обращаюсь ко всем телекомпаниям. Может, кто и откликнется, чтобы транслировать этот репортаж из зала суда“, – заявил парламентарий.

Также нардеп прокомментировал конфликт между призванными бороться с коррупцией органами: Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и НАПК.

“Что касается НАБУ. Я всегда говорил, что мы поддерживаем НАБУ. Поддерживаем хотя бы потому, что они взбаламутили это болото. Поддерживаем потому, что у нас в общем-то надежды больше ни на кого нет. Потому что им законодательно переданы такие полномочия. Но вот эта ситуация с Холодницким (руководитель САП Назар Холодницкий, – ред.) и Сытником (директор НАБУ Артем Сытник, – ред.), безусловно, очень сложная, потому что им надо было работать в дружбе, тогда был бы результат“, – уверен лидер За життя.

Он добавил, что без единства антикоррупционных органов положительного итога борьбы с коррупцией не будет.

“Конфликт между Холодницким и Сытником не на пользу Украине точно. Нам надо единство антикоррупционных органов. Нам надо это сейчас. Я очень надеюсь, что они найдут общий язык, как-то придут к результату и начнут вместе бороться с коррупцией, и по ходу этой борьбы помирятся. Это будет абсолютно идеальный результат и для них, и для нас. А разборки между собой, если очень хочется, надо устраивать потом, когда победим коррупцию“, – отметил Вадим Рабинович.

Он также рассказал о поданных им законопроектах, которые помогут искоренить коррупцию в Украине.

“Я подал три законопроекта, которые убивают коррупцию на корню. Первый – запретить работать с офшорными компаниями госпредприятиям. Второй – запретить депутатам Верховной Рады баллотироваться больше одного раза. Это основа основ победы над коррупцией. Ни один депутат не должен второй раз сидеть в Верховной Раде. Третий – судебная система не подлежит демонтажу – надо перейти к выборности судей, как это было сделано в той же Америке в свое время“, – подытожилпарламентарий.