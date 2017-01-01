Переключиться на мобильную версию

В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина

Комментариев: 0
Причиной ДТП стали подростки, выбежавшие на дорогу.
В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина
© facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото 1/8
В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В воскресенье, 29 апреля, в Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина, которая ехала на вызов. 

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Читай также: В Одессе внедорожник подрезал автомобиль ГСЧС: спасатель госпитализирован

“Спасатель спас малолеток, выбежавших на дорогу, ценой автоцистерны. Без пострадавших. Шпана сразу сбежала“ - говорится в сообщении.

ДТП произошло в поселке городского типа Рожнятов. Водитель пожарной машины не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в Домодедово пожарная машина  сбила людей. Трое пострадавших от наезда автоцистерны в Домодедово в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Поделись:
Теги: Ивано-Франковская область, пожарная машина, дети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь