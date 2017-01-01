В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина
Причиной ДТП стали подростки, выбежавшие на дорогу.
В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина
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В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина
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В воскресенье, 29 апреля, в Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина, которая ехала на вызов.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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“Спасатель спас малолеток, выбежавших на дорогу, ценой автоцистерны. Без пострадавших. Шпана сразу сбежала“ - говорится в сообщении.
ДТП произошло в поселке городского типа Рожнятов. Водитель пожарной машины не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что в Домодедово пожарная машина сбила людей. Трое пострадавших от наезда автоцистерны в Домодедово в тяжелом состоянии доставлены в больницу.