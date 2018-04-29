Переключиться на мобильную версию

Активисты С14 нарисовали 25-метровое граффити Дивизия Галичина

Комментариев: 5
Участники националистической организации С14 посвятили граффити к 75 годовщине создания дивизии Галичина.
На работу было потрачено около 10 часов
На работу было потрачено около 10 часов
facebook.com

В Днепре участники националистической организации С14 нарисовали 25-метровое граффити Дивизия Галичина. 

Об этом сообщил координатор движения Сергей Мазур в Facebook.

Читай также: Витренко облили краской националисты из С14

“Граффити С14 к 75 годовщине создания дивизии Галичина в Днепре. 25 метров и 10 часов работы. Бойцы Галичины не должны быть локальными героями Западной Украины. Они боролись за украинское соборное самостоятельное государство и должны почитаться на всей его территории“, - говорится в сообщении.

Активисты С14 считают, что СС Галичина - герой для всей Украины
Активисты С14 считают, что СС Галичина - герой для всей Украины
facebook.com

Ранее сообщалось о том, что во Львове провели марш в честь СС Галичина.

Поделись:
Теги: сс галичина, с14, граффити, днепр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
makcnv    29.04.2018, 19:00
Оценка:  +2
makcnv
Ужас
rezvo4    29.04.2018, 18:09
Оценка:  +2
rezvo4
фашистские уроды прославляют сс.
TRIGER25    29.04.2018, 18:05
Оценка:  +4
TRIGER25
если кого то - когда то будет интересовать вопрос почему Украина может развалиться на отдельные регионы - вспомните вот такие вот графити ...
Конфузий    29.04.2018, 18:30
Оценка:  -1
Конфузий
Согласно заявлениям Эдуарда Ходоса С14 финансируется хасидами. Вопросы?
Ликомания    29.04.2018, 17:47
Оценка:  +2
Ликомания
А позиговали?))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь