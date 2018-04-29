Активисты С14 нарисовали 25-метровое граффити Дивизия Галичина

Участники националистической организации С14 посвятили граффити к 75 годовщине создания дивизии Галичина.

На работу было потрачено около 10 часов facebook.com

В Днепре участники националистической организации С14 нарисовали 25-метровое граффити Дивизия Галичина.

Об этом сообщил координатор движения Сергей Мазур в Facebook.

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“Граффити С14 к 75 годовщине создания дивизии Галичина в Днепре. 25 метров и 10 часов работы. Бойцы Галичины не должны быть локальными героями Западной Украины. Они боролись за украинское соборное самостоятельное государство и должны почитаться на всей его территории“, - говорится в сообщении.

Активисты С14 считают, что СС Галичина - герой для всей Украины facebook.com

Ранее сообщалось о том, что во Львове провели марш в честь СС Галичина.