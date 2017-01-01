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В Черкассах вор с награбленным пытался сбежать, но упал в погреб

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Обстоятельства выясняются
Обстоятельства выясняются
Скриншот из видео

В Черкассах предполагаемый вор пытался скрыться, но упал в погребную яму. Там он сидел под присмотром хозяев до приезда правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“Патрульные полицейские задержали мужчину, который незаконно проник на территорию частного дома и пытался завладеть чужими вещами. В то время в дом пришли владельцы и застали вероятного вора с поличными. Он хотел убежать, но оступился и упал в погребную яму“ - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось о том, что на Троещине “человек-паук“ ограбил кредитное учреждение.

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Теги: вор, погреб, черкассы
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