Украинские туристы вылетят из Египта завтра - МИД

Всех украинских туристов, ожидающих отправления из Египта, разместили в гостиницах. Посольство Украины в Египте принимает меры по урегулированию ситуации.

Из-за отсутствия самолетов украинские туристы не смогут вылететь из Египта до 30 апреля, сообщил Украинской правде представитель МИД Украины Василий Кирилич.

"Ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется - количество лиц, ожидающих возвращения, увеличивается. Туроператор утверждает, что группы туристов, которые завершили пребывание в Египте, не могут вылететь в Украину из-за отсутствия самолетов", - сообщил Кирилич.

По его словам, всех украинских туристов, ожидающих отправления из Египта, разместили в гостиницах. Посольство Украины в Египте принимает меры по урегулированию ситуации.