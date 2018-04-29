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Украинские туристы вылетят из Египта завтра - МИД

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Всех украинских туристов, ожидающих отправления из Египта, разместили в гостиницах. Посольство Украины в Египте принимает меры по урегулированию ситуации.
Украинцы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Украинцы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
 
Из-за отсутствия самолетов украинские туристы не смогут вылететь из Египта до 30 апреля, сообщил Украинской правде представитель МИД Украины Василий Кирилич.
 
"Ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется - количество лиц, ожидающих возвращения, увеличивается. Туроператор утверждает, что группы туристов, которые завершили пребывание в Египте, не могут вылететь в Украину из-за отсутствия самолетов", - сообщил Кирилич.
 
По его словам, всех украинских туристов, ожидающих отправления из Египта, разместили в гостиницах. Посольство Украины в Египте принимает меры по урегулированию ситуации.
 
Ранее в воскресенье Кирилич заявлял, что туристическая компания сообщила о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, во второй половине дня в воскресенье.
 
В субботу вечером часть украинских туристов, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.
 
Украинские туристы с 27 апреля не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди них более 200 человек около 40 - дети.
 
В тоже время, украинцы в Борисполе второй день ожидают рейс в Египет из-за неисправности чартерного самолета. 300 отдыхающих, среди которых и белорусы, должны были вылететь в Шарм-эль-Шейх еще вчера в час ночи, но их рейс несколько раз откладывали.
 
 
 
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Теги: МИД Украины, самолет, Египет, туристы, Шарм-ель-Шейх [-
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Источник: korrespondent.net

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