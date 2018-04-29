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В Запорожье полицейские расстреляли мужчину с топором в руках - СМИ

Комментариев: 1
В полиции пока от комментариев воздерживаются.
Мужчину уговаривали бросить топор
Мужчину уговаривали бросить топор
Скриншот из видео

В воскресенье, 29 апреля, в Запорожье был расстрелян мужчина, который бросался на полицейских с топором. 

Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

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“На полицейских бросался мужчина с топором. Они уговаривали его бросить орудие, однако тот не сдавался, а потом и вовсе бросился на патрульных, тогда они открыли огонь. Прозвучало не менее 6 выстрелов. Жив ли нападавший - неизвестно“ - говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2017 года  65-летний мужчина расстрелял двух человек в Белгород-Днестровском за то, что те громко слушали музыку и пили спиртное.

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Теги: запорожье, полиция, топор, расстрел
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Комментариев (1)
Хюндай    29.04.2018, 20:29
Оценка:  0
Хюндай
По ходу жив ,аптечка стояла рядом.
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