В Запорожье полицейские расстреляли мужчину с топором в руках - СМИ

В полиции пока от комментариев воздерживаются.

В воскресенье, 29 апреля, в Запорожье был расстрелян мужчина, который бросался на полицейских с топором.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

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“На полицейских бросался мужчина с топором. Они уговаривали его бросить орудие, однако тот не сдавался, а потом и вовсе бросился на патрульных, тогда они открыли огонь. Прозвучало не менее 6 выстрелов. Жив ли нападавший - неизвестно“ - говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2017 года 65-летний мужчина расстрелял двух человек в Белгород-Днестровском за то, что те громко слушали музыку и пили спиртное.