Появились подробности смерти начальника полиции в Херсонской области

Мужчина якобы повесился с помощью связки из двух ремней. На месте не нашли ни предсмертной записки, ни признаков убийства.

В Херсонской области в собственном доме нашли мертвым начальника Горностаевского районного отдела полиции Руслана Бабича, который перестал выходить на связь с подчиненными 28 апреля, сообщает местное издание Херсонцы

В райотделе решили, что руководитель отдыхает, его беспокоить не стали. 29 апреля начальник не приехал на сдачу суточного дежурства, после чего его коллега пошел к нему на съемную квартиру, где и обнаружил его мертвым. Мужчина якобы повесился с помощью связки из двух ремней.

СМИ утверждают, что явных причин для суицида у Бабича не было. На месте не нашли ни предсмертной записки, ни признаков убийства.