Порошенко поручил содействовать возвращению украинских туристов из Египта

Глава государства поручил МИД Украины проконтролировать защиту прав граждан, а Минтрансу помочь их возвращению домой.

Президент Украины Петр Порошенко поручил нескольким министерствам проконтролировать защиту прав украинских граждан, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и способствовать их возвращению домой. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Еще в воскресенье утром президент поручил МИД и Министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ждать после отдыха в этой стране, в том числе способствовать их бесплатному размещению в гостиницах", – написал Цеголко.

Также он указал, что президент поручил Минтрансу сделать все необходимые шаги для скорейшего возвращения украинцев, в частности выровнять график полетов туроператоров из Египта.

Ранее в МИД Украины сообщили, что из-за отсутствия самолетов украинские туристы не смогут вылететь из Египта до 30 апреля.

Напомним, более 200 украинских туристов с 28 апреля застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за невозможности вылета.

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