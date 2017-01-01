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Мужчина пытался вывезти в носках 25 тысяч евро

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Мужчину выдало его поведение. Пограничники заметили нервозность и решили провести углубленный осмотр, в результате которого и обнаружили незадекларированные деньги.
В носках находились 25 тысяч евро
В носках находились 25 тысяч евро
dpsu.gov.ua

В пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы задержали украинца, который пытался переместить через границу 25 тысяч евро. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Так, в пункт пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка на въезд в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный осмотр. В ходе осмотра мужчины и его вещей, в носках правоохранители обнаружили купюры на общую сумму 25 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что незадекларированные средства были изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.

 

 

Ранее группа нелегалов тайком пыталась попасть в РФ на товарном поезде

Как сообщалось, Порошенко подписал закон об усилении охраны госграницы.

 

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Теги: деньги, граница, евро, валюта, Российско-украинская граница, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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