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Во Львове мужчина умер за рулем и сбил столб

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Упавший столб перекрыл дорогу.
ДТП во Львове
ДТП во Львове
facebook.com/igor.zinkevych

Вечером, 29 апреля,  во Львове на улице Зеленой водителю Volkswagen Passat стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу и врезался в электроопору троллейбусной сети. От удара столб упала на проезжую часть.

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Как сообщают в Львовэлектротрансе, инцидент произошел примерно в 20:45 на улице Зеленой, 95.

Опора, держащая троллейбусную сеть, упала прямо на дорогу и перекрыла две полосы движения.

"По сообщению патрульной полиции, на ул. Зеленой водителю стало плохо, он въехал в столб и сбил его. Водитель умер еще до столкновения со столбом. Движение затруднено", – сообщает Горячая линия города Львова в Facebook.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной версии, мужчина не успел принять лекарства.

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Теги: столб, Львов, автомобиль, ДТП, фото
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