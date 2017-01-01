Во Львове мужчина умер за рулем и сбил столб

Упавший столб перекрыл дорогу.

Вечером, 29 апреля, во Львове на улице Зеленой водителю Volkswagen Passat стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу и врезался в электроопору троллейбусной сети. От удара столб упала на проезжую часть.

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Как сообщают в Львовэлектротрансе, инцидент произошел примерно в 20:45 на улице Зеленой, 95.

Опора, держащая троллейбусную сеть, упала прямо на дорогу и перекрыла две полосы движения.

"По сообщению патрульной полиции, на ул. Зеленой водителю стало плохо, он въехал в столб и сбил его. Водитель умер еще до столкновения со столбом. Движение затруднено", – сообщает Горячая линия города Львова в Facebook.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной версии, мужчина не успел принять лекарства.