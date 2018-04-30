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Сегодня на Донбассе заканчивается АТО

Комментариев: 1
Вместо антитеррористической операции на востоке Украины начнется операция объединенных сил. В ней будут участвовать ВСУ, другие военные формирования, МВД и Нацполиция.
На Донбассе начинается ООС
На Донбассе начинается ООС
Reuters (архивное фото)

АТО на Донбассе официально заканчивается в понедельник, 30 апреля, и на смену приходит Операция объединенных сил (ООС). Соответствующее распоряжение было подписано президентом Украины Петром Порошенко.

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В соответствии с распоряжением президента, с сегодняшнего дня, в зоне боевых действий на востоке Украины будет действовать особый порядок.

Руководить ООС теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Под его началом будут находиться силы и средства ВСУ, другие военные формирования, МВД, Нацполиция, которые привлекаются "к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях".

Работники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечен в противостояние агрессору, подчиняются начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны.

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Он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами. Замысел применения Объединенных сил в операциях утверждается президентом.

Кроме того, на территории проведения Операции объединенных сил введут три уровня доступа - зеленый, желтый и красный. Они будут определять степень открытости населенного пункта.

Командующим Объединенными силами был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.

 

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Теги: донбасс, Порошенко, ВСУ, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
rezvo4    30.04.2018, 10:12
Оценка:  +1
rezvo4
как ни называй войну против Донбасса, смысл не меняется.
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