В Каменском целый день спасали кошку с дерева

Горожане несколько дней пытались спасти кошку самостоятельно. Когда их попытки не увенчались успехом, вызвали кран-подъемник. Однако, испуганное животное от страха само спрыгнуло с 20-метровой высоты.

В городе Каменское в Днепропетровской области целый день спасали кошку, которая залезла на дерево и не могла спуститься самостоятельно. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает ТСН.

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Мяуканье местные жители услышали еще неделю назад. Все это время к кошке пытались залезть, выманить валерьянкой и даже вызвали спасателей. Но испуганное животное только еще выше влезало на дерево.

В конце концов к истощенной кошке вызвали кран-подъемник. Однако, как только трубка крана приблизилась к животному, кошка стремглав бросилась вниз. Испуганную, но живу ее увезли под надзор ветеринаров.

Как сообщалось, в мясном отделе ловили кота.