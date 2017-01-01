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В Ивано-Франковске иностранец украл почти 200 киндер-сюрпризов

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Мужчина пытался вынести яйца в рюкзаке.
Иностранец пытался вынести шоколадные яйца
Иностранец пытался вынести шоколадные яйца

В полицию 29 апреля поступило сообщение от работников одного из торговых центров в Ивано-Франковске о краже товара: молочного шоколада Киндер-сюрприз более чем 4000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Выехав на место происшествия полицейские установили, что около 11:30 на улице Коновальца, гражданин 1960 г.р., временно проживающий в областном центре, похитил товар на сумму 4350,60 гривен. А именно: молочный шоколад Киндер-сюрприз в количестве 179 штук, которые пытался вынести в пластиковом корзине и рюкзаке.

“С места происшествия изъято: 179 штук яиц «Киндер-сюрприз», которые переданы под ответственность администратору торгового центра. Проводятся следственные действия“, - сообщают в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что На Ивано-Франковщине парашютист повис на проводах

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Теги: киндер-сюрприз, Ивано-Франковск, кража
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