В Одесской области на свадьбе отравились десятки людей

Среди пострадавших от отравления – пятилетний ребенок. Ресторан закрыли для проведение генеральной уборки и дезинфекции. С сотрудниками провели профилактическую беседу .

Не менее 20 человек отравились на свадьбе Zaxid.net

На свадьбе в селе Нерубайское Одесской области отравились по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области.

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По состоянию на 29 апреля госпитализированы 20 человек, в том числе 5-летний ребенок, предварительный диагноз: пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

Заболевшие связывают свое отравление с употреблением блюд, приготовленных в ресторане Изольда села Нерубайское. Всего на свадьбу были приглашены 84 человека.

Установлено, что кроме блюд, которые были приготовлены в ресторане, заболевшие употребляли торт домашнего приготовления. После празднования остатки приготовленных блюд заказчики забрали домой.

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В адрес администрации ресторана направлено распоряжение о временном приостановлении работы для проведения дезинфекции и генеральной уборки. Проведена беседа по профилактике острых кишечных инфекций с пострадавшими и персоналом заведения.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Как сообщалось, В Одесской области от отравления алкоголем умер младенец.