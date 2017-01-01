Батькивщина получила более трети голосов на выборах в общинах

Тимошенко поблагодарила избирателей за поддержку.

Батькивщина одержала победу на местных выборах в объединенных территориальных общинах, которые состоялись 29 апреля, с результатом 35,4%.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции в понедельник, 30 апреля, объявляя результаты подсчета голосов по протоколам с участков.

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Согласно результатам, Батькивщина с большим отрывом опережает другие партии по количеству депутатов, избранных от партий.

В региональном разрезе результаты выборов свидетельствуют, что Батькивщина победила в 11 областях Украины с 17, где проводились выборы. Ближайший конкурент - президентская БПП Солидарность - только в трех.

Результаты выборов в ОТГ, которые являются последними крупными местными выборами перед президентскими и парламентскими в 2019 году, по мнению Тимошенко, являются правдивой социологией.

“Выборы в ОТГ - это самая правдивая социология. Вы знаете, сколько манипуляций допускает социология. Но то, что сейчас реальные выборы показали Батькивщине 35,4% - говорит о реальных симпатии людей, о реальной сплочение людей вокруг нашей команды, которая может и мир в стране вернуть, и экономику поднять, и веру людям в себя вернуть и снова всем нам стать счастливыми“, - заявила лидер Батькивщины.

Тимошенко поблагодарила избирателей за поддержку Батькивщины и кандидатов, которые, несмотря на давление, админресурс и репрессии, смогли победить.

“Несмотря на все, мы показали, что мафию во главе с высшими должностными лицами государства, коррумпированные и аморальные, возможно побеждать с большим преимуществом. В этих общинах мы просто доказали, что старую систему можно разрушить. И на этот раз мы с вами вопреки объединению кланов, давления и безнравственности победим и демонтируем старую систему. Мы введем с вами новый курс Украины, который даст новые возможности и стране, и каждому человеку“, - заявила Тимошенко.

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Напомним, в воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных общинах в 17 областях Украины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.