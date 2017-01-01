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Америка поставила ПТРК Javelin Украине

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Противотанковые комплексы, о необходимости которых президент Петр Порошенко говорил еще в 2014 году, были доставлены из США, сообщили в Госдепе.
Javelin поставлены Украине
Javelin поставлены Украине
Getty

Американские противотанковые комплексы Javelin уже поставлены в Украину. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Госдеп США.

"Они уже доставлены", - сказал официальный представитель Госдепа в ответ на запрос издания 30 апреля.

Ранее Корреспондент.net разбирался, почему "убийцу танков" Javelin считают одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире. 

Россия раздражена. Пресса США о Javelin для Киева

 

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Теги: армия и вооружение, США, Военная помощь США Украине, Javelin
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Источник: korrespondent.net

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