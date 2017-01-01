Переключиться на мобильную версию

СБУ рассказала о потерях за время АТО на Донбассе

Комментариев: 0
За четыре года Служба безопасности Украины предотвратила десятки терактов, приобрела опыт противодействия "разведывательно-подрывной деятельности" России, отмечается в сообщении.
На Донбассе погибли 24 сотрудника СБУ
На Донбассе погибли 24 сотрудника СБУ
Пресс-служба СБУ

За время Антитеррористической операции на Донбассе погибли 24 сотрудника Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-центре ведомства.

"За четыре года СБУ предотвратила десятки терактов против мирного населения, приобрела опыт успешного противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб, собрала неопровержимые доказательства для международного сообщества относительно военной агрессии России в Украине", - говорится в сообщении.

30 апреля официально завершилась АТО под руководством Службы безопасности Украины. Теперь на Донбассе проходит Операция объединенных сил под командованием военных.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, донбасс, теракты, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь