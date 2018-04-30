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На Ровенщине из автомата ранили ребенка

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Неизвестные стреляли из автомата Калашникова.
Пуля была выпущена из автомата Калашникова
Пуля была выпущена из автомата Калашникова

Неизвестные ранили из огнестрельного оружия шестилетнего мальчика в Ровенской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. РИА Новости Украина добавляет, что происшествие произошло 28 апреля в селе Шпанов Ровенской области.

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"Около 19.00 ребенок играл на улице возле дома и почувствовал резкую боль в области лопатки. По предварительному осмотру пули полицейские установили, что ее калибр составляет 7,62 миллиметра, а выстрел, вероятно, был осуществлен с автомата Калашникова. Пулю следователи изъяли и направили на экспертизу", — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение", санкция которой предусматривает до двух лет ограничения свободы. По данным полиции, ребенка прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские устанавливают обстоятельства получения ребенком огнестрельного ранения.

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Теги: автомат, ровенская область, ребенок, стрельба
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