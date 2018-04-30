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Мустафу Найема избили в центре Киева

Комментариев: 19
Найема подрезал Мерседес, и депутат перегородил дорогу, чтобы разобраться. Завязалась драка, в итоге Найем получил мощный удар по лицу, в челюсть - кость сломана.
Мустафу Найема избили в центре Киева
© kiev.informator.ua
Фото 1/7
  • Найема избили лица кавказской внешности
  • Участники конфликта
  • Найем в скорой помощи
  • Нападавшие
  • Найем в скорой помощи
  • Результат алкотеста Найема - он трезвый
  • Машины участников конфликта
Мустафу Найема избили в центре Киева
Найема избили лица кавказской внешности
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В центре Киева, возле Бессарабского рынка, избили нардепа Мустафу Найема, сообщает Цензор. Найем не пропустил Mercedes-Benz G-Class, водитель которого вышел и ударил нардепа. Позже подъехала еще одна машина, BMW, водитель которой также нанес удары нардепу, отмечает издание.

По словам свидетелей, оба водителя кавказского типа внешности скрылись с места инцидента.

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Участников конфликта задержали после введенного в городе плана-перехвата, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, Найем не хотел нарушать правила дорожного движения, поэтому не пропустил водителя на Mercedes, который собирался поехать на запрещающий знак. Из-за чего и начался конфликт.

Впоследствии сам Найем рассказал о происшествии. 

“Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю... В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и еще чего-то“, - написал он в своем Facebook.

Обновление

Как сообщает Информатор, один из прибывших “на подмогу“ кавказцев станцевал лезгинку прямо перед правоохранителями. Издание пишет, что спустя некоторое время нападавшие направились в Шевченковское отделение для дальнейшего разбирательства, и что “при этом они выглядели испуганными“.

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“Если бы мы знали, кто этот человек, то не ударили бы. Он обращался к нам очень грубо“, — сообщил один из участников потасовки.

Глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля подтвердил Громадьскому факт нападения на Найема. Он сказал, что подозреваемые сначала скрылись с места инцидента, однако полиция их задержала. Их четверо.

“Дело по определенной статье уже потом квалифицируют следственные, но похоже, что это хулиганские действия“, - сказал Зозуля. На вопрос о том, было ли до конфликта ДТП Зозуля ответил, что утверждать этого пока не может.

Ранее, в октябре во время прямого эфира на телеканале Найем и Михаил Добкин повздорили

 

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Теги: драка, избиение, Мустафа Найем, Найем, депутаты
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Комментариев (19)
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деза    30.04.2018, 21:34
Оценка:  +5
деза
Да уж..."если бы мы знали.кто этот человек.то не ударили бы"...струхнули.когда поняля.что вляпались...значит.не был бы нардепом-было бы можно...Хачье вообще страх потеряло?
нафиг с пляжа.-всех на родину.пусть там крыльями хлопают и лезгинку пляшут
РАЗГЕЛЬДЯЙ    30.04.2018, 21:34
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Теперь кавказцев вместе с кубиком найдут в днепре.
Как утонули??? А так не справились с управлением на дороге.
деза    30.04.2018, 21:35
Оценка:  +5
деза
ты расстроишься?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    30.04.2018, 21:39
Оценка:  +5
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Я нет.))))
Leg40    30.04.2018, 21:24
Оценка:  +3
Leg40
зажравшися хачиков нужно изгонять с Украины по тихоньку
Putins-death    30.04.2018, 21:42
Оценка:  +1
Putins-death
Не по тихому, а так как цыган С14 изгоняло с Лысой горы.
Кстати в наступающую ночь (с 30 апреля на 1 мая) на Лысой горе будет очередной шабаш ведьм. Так что С14 может и доброе дело для цыган сделали, ведьмы и вурдалаки с цыганами похлеще обошлись.
Светлана    30.04.2018, 21:05
Оценка:  -5
Светлана
Не жаль Наема. Ничем не лучше кавказцев. Пусть они перестреляют друг друга, Киев только очистится от мерзости.
Neon999    30.04.2018, 20:59
Оценка:  +10
Neon999
Хачи совсем уже охамели, скоро как в Москве будут чувствовать себя хозяевами города.
Putins-death    30.04.2018, 21:36
Оценка:  +3
Putins-death
Не будут, им мозги будут чистить С14. А далее будут из Украины выгонять, похлеще чем цыган в Киеве.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    30.04.2018, 21:40
Оценка:  +2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
В Москве лошары живут, в Киеве такое не пройдет.
гость__    30.04.2018, 20:56
Оценка:  -3
гость__
граждан кавказкого и татарских типов как то сильно приумножилось за последние года.Найем решил показать крутость понятное дело что его "величеству" депутату такое не очень понравилось ,а про план перехват это смешно,в киеве режут и стреляют людей каждый день но полиция иногда даже не приезжают
Putins-death    30.04.2018, 20:49
Оценка:  +13
Putins-death
Интересно, а полицейские нарушителей при задержании били или нет? Надо было им не только челюсти сломать но и все рёбра.
Putins-death    30.04.2018, 21:34
Оценка:  +1
Putins-death
Полицейской дубинкой удобно рёбра считать.
гость__    30.04.2018, 20:43
Оценка:  +9
гость__
и снова бессарабка.. сами развели этот бардак в киеве и в украине и уже сами начали получать люлей
germany_razvod    30.04.2018, 20:42
Оценка:  +8
germany_razvod
скоро крутелыки-бандюги будут простых смертных отстреливать прям среди белого дня
elena1975    30.04.2018, 20:41
Оценка:  +4
elena1975
П у ш т у н VS Н о х ч и.
Це Україна!
Перегородил дорогу после того, как подрезали.
Чем такое нарушение лучше?
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