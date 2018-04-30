Мустафу Найема избили в центре Киева

Найема подрезал Мерседес, и депутат перегородил дорогу, чтобы разобраться. Завязалась драка, в итоге Найем получил мощный удар по лицу, в челюсть - кость сломана.

В центре Киева, возле Бессарабского рынка, избили нардепа Мустафу Найема, сообщает Цензор. Найем не пропустил Mercedes-Benz G-Class, водитель которого вышел и ударил нардепа. Позже подъехала еще одна машина, BMW, водитель которой также нанес удары нардепу, отмечает издание.

По словам свидетелей, оба водителя кавказского типа внешности скрылись с места инцидента.

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Участников конфликта задержали после введенного в городе плана-перехвата, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, Найем не хотел нарушать правила дорожного движения, поэтому не пропустил водителя на Mercedes, который собирался поехать на запрещающий знак. Из-за чего и начался конфликт.

Впоследствии сам Найем рассказал о происшествии.

“Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю... В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и еще чего-то“, - написал он в своем Facebook.

Обновление

Как сообщает Информатор, один из прибывших “на подмогу“ кавказцев станцевал лезгинку прямо перед правоохранителями. Издание пишет, что спустя некоторое время нападавшие направились в Шевченковское отделение для дальнейшего разбирательства, и что “при этом они выглядели испуганными“.

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“Если бы мы знали, кто этот человек, то не ударили бы. Он обращался к нам очень грубо“, — сообщил один из участников потасовки.

Глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля подтвердил Громадьскому факт нападения на Найема. Он сказал, что подозреваемые сначала скрылись с места инцидента, однако полиция их задержала. Их четверо.

“Дело по определенной статье уже потом квалифицируют следственные, но похоже, что это хулиганские действия“, - сказал Зозуля. На вопрос о том, было ли до конфликта ДТП Зозуля ответил, что утверждать этого пока не может.

Ранее, в октябре во время прямого эфира на телеканале Найем и Михаил Добкин повздорили.