Киев: Жители Донбасса не заметят смену операции
Жители Донбасса не почувствуют на себе смену Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил Украины, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью УНН.
“Я уверен на 95 процентов, что ни один человек из гражданского населения ни на линии соприкосновения, ни на временно оккупированной территории каких-то радикальных изменений после изменения характера операции не почувствует“, - сказал Тука.
По его словам, большинство позиций закона о реинтеграции Донбасса касается исключительно управления Вооруженными силами Украины, Нацгвардией, Службой безопасности, пограничников и Национальной полиции в зоне проведения операции.
30 апреля официально завершилась АТО под руководством Службы безопасности Украины. Теперь на Донбассе проходит Операция объединенных сил под командованием военных.