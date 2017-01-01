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ВСУ начнут работать с "Джавелинами" 2 мая

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Практическая работа Вооруженных сил Украины с противотанковыми ракетными комплексами американского производства Javelin начнется 2 мая.
Противотанковый ракетный комплекс Javelin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin
Reuters
 
Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook.
 
"Это решение (поставки США ПТРК "Javelin" в ВСУ – ред.) позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины и создать мощный противотанковый резерв", – написал он вечером 30 апреля.
 
Министр также выразил благодарность президенту Украины Петру Порошенко за "титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин" и лидеру США Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением.


Убийца танков. США поставили Javelin Украине
 
Ранее сообщалось, что американские противотанковые комплексы Javelin уже поставлены в Украину

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Теги: армия и вооружение, ВСУ, Военная помощь США Украине, Javelin
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Источник: korrespondent.net

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