Мустафу Найема прооперировали – нардеп Лещенко

По словам депутата Сергея Лещенко, со стороны участников избиения его коллеги Мустафы Найема поступают предложения "порешать вопрос".



Подвергшегося нападению группы молодых людей во время дорожного конфликта в центре Киева народного депутата Мустафу Найема после госпитализации прооперировали, а подозреваемые в его избиении пытаются избежать ответственности. Об этом заявляет нардеп Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

"Проведал Мустафу. Сегодня вечером он дал показания полиции, его прооперировали", – написал депутат в ночь на вторник, 1 мая.

По словам парламентария, к нему "поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "порешать" вопрос".





"Хамство и деньги порождают вседозволенность, а потом – уголовные преступления. Если мы хотим быть нормальной страной, то единственный выход из ситуации – это необратимость наказания", – выразил Лещенко.

Как сообщалось, 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные

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