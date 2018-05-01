Порошенко назвал причины, почему в 2014 году не объявили войну РФ

По словам президента, причинами послужили ожидание мирового признания агрессии РФ и передача власти в Украине.

Официально агрессию России признали в 2017 году president.gov.ua

На заседании военного кабинета президент Порошенко назвал две причины, которые помешали объявить войну России в 2014 году.

Об этом сообщает Громадское.

“Еще раз подчеркиваю, что мы не имели возможности объявлять войну по двум причинам. Первая - нам надо было завершить демократическую процедуру передачи власти, признанной во всем мире“, - сказал президент.

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Он пояснил, что во время военного положения Конституции запрещено проводить любые избирательные процессы.

“И вторая позиция - мир должен признать, что против Украины ведется война и агрессия. Не гражданская война, как пытались навязать миру. Не конфликт на востоке“, - заявил Порошенко.

Глава государства добавил, что лишь в 2017 году была официально признана агрессия России против Украины.

Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и старте Операции Объединенных Сил.

Позднее, Порошенко подтвердил прибытие американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в украинские войска.