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Порошенко назвал причины, почему в 2014 году не объявили войну РФ

Комментариев: 3
По словам президента, причинами послужили ожидание мирового признания агрессии РФ и передача власти в Украине.
Официально агрессию России признали в 2017 году
Официально агрессию России признали в 2017 году
president.gov.ua

На заседании военного кабинета президент Порошенко назвал две причины, которые помешали объявить войну России в 2014 году.

Об этом сообщает Громадское.

“Еще раз подчеркиваю, что мы не имели возможности объявлять войну по двум причинам. Первая - нам надо было завершить демократическую процедуру передачи власти, признанной во всем мире“, - сказал президент.

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Он пояснил, что во время военного положения Конституции запрещено проводить любые избирательные процессы.

“И вторая позиция - мир должен признать, что против Украины ведется война и агрессия. Не гражданская война, как пытались навязать миру. Не конфликт на востоке“, - заявил Порошенко.

Глава государства добавил, что лишь в 2017 году была официально признана агрессия России против Украины.

Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и старте Операции Объединенных Сил. 

Позднее, Порошенко подтвердил прибытие американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в украинские войска.

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Теги: Порошенко, война, РФ, Россия
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Комментариев (5)
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Джон_Сноу    01.05.2018, 11:11
Оценка:  0
Джон_Сноу
"причинами послужили ожи дание мирового признания агрессии РФ и передача власти" - ну хорошо, власть передали, агрессию ПАСЕ и США признали - что ж вы теперь войну РФ не объявляете?
Что мешает?
Может, нужна операция?
Да не простая, а по удалению тех органов, что мешают плохому танцору? )
Letohradek    01.05.2018, 11:16
Оценка:  0
Letohradek
Танцор, а что тебе мешает поучаствовать в утилизации рашистов на Донбассе? Это же проще, чем войну объявлять, не так ли?
Джон_Сноу    01.05.2018, 11:20
Оценка:  -2
Джон_Сноу
"Рашистов" - что такое "рашисты", это те, кто считают СС "Галичину" и бандеровцев пособниками фашистов? Это жители Донбассе которые не поддерживают власть? Я не буду помогать нацистам, и убивать не согласных с властью граждан Украины.
И ты-то сама - почему не в окопах? )
Джон_Сноу    01.05.2018, 11:21
Оценка:  0
Джон_Сноу
Ну и ты не ответила на простой вопрос, почему власть не объявила войну России сейчас, когда это сделать уже не мешают "передача власти" и "отсутствие признания агрессии", неужто боятся?
sashha    01.05.2018, 10:41
Оценка:  +3
sashha
Не добрался бы до власти,потерял Липецкую фабрику.Защищать Украину пошли люди,а не Порох,армии не было,теперь добровольцев сажают,а генералы с лампасами на кальсонах,рассказывают как они мужественно отразили атаку агресоров и сепаров.Я в АТО видел военных туристов,преподавателей из лицея Богуна.
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