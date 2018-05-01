Порошенко назвал причины, почему в 2014 году не объявили войну РФ
На заседании военного кабинета президент Порошенко назвал две причины, которые помешали объявить войну России в 2014 году.
Об этом сообщает Громадское.
“Еще раз подчеркиваю, что мы не имели возможности объявлять войну по двум причинам. Первая - нам надо было завершить демократическую процедуру передачи власти, признанной во всем мире“, - сказал президент.
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Он пояснил, что во время военного положения Конституции запрещено проводить любые избирательные процессы.
“И вторая позиция - мир должен признать, что против Украины ведется война и агрессия. Не гражданская война, как пытались навязать миру. Не конфликт на востоке“, - заявил Порошенко.
Глава государства добавил, что лишь в 2017 году была официально признана агрессия России против Украины.
Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и старте Операции Объединенных Сил.
Позднее, Порошенко подтвердил прибытие американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в украинские войска.
Что мешает?
Может, нужна операция?
Да не простая, а по удалению тех органов, что мешают плохому танцору? )
И ты-то сама - почему не в окопах? )