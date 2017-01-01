Переключиться на мобильную версию

ОБСЕ зафиксировала обстрелы Донецкой фильтровальной станции

Комментариев: 0
В результате обстрела 28 апреля сотрудники Донецкой фильтровальной станции не смогли провести ротацию смен.
В ОБСЕ рассказали об обстреле Донецкой фильтровальной станции
В ОБСЕ рассказали об обстреле Донецкой фильтровальной станции
facebook.com/ato.news

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции, в результате чего 28 апреля сотрудники ДФС не смогли провести ротацию смен. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в понедельник, 30 апреля.

Так, СММ продолжала способствовать обеспечению доступа и проезда сотрудников КП Вода Донбасса к ДФС.

"В течение дня 28 апреля, находясь на территории ДФС, в Авдеевке, Каменке и Крутой Балке, а также на железнодорожном вокзале в Ясиноватой, наблюдатели зафиксировали нарушения режима прекращения огня, в частности применение РСЗО, несмотря на предоставленные гарантии безопасности. СММ была вынуждена перенести патрулирование к ДФС на следующий день. Вследствие несоблюдения гарантий безопасности 28 апреля сотрудники ДФС не смогли провести ротацию смен", - отметили в миссии.

СММ 29 апреля способствовала проведению работ по разминированию на ДФС и вокруг нее, а также ротации сотрудников станции.

Напомним, 28 апреля сепаратисты обстреляли район вблизи Донецкой фильтровальной станции.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ОБСЕ, обстрел, сепаратисты, Миссия ОБСЕ на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь