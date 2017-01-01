ОБСЕ зафиксировала обстрелы Донецкой фильтровальной станции

В результате обстрела 28 апреля сотрудники Донецкой фильтровальной станции не смогли провести ротацию смен.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции, в результате чего 28 апреля сотрудники ДФС не смогли провести ротацию смен. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в понедельник, 30 апреля.

Так, СММ продолжала способствовать обеспечению доступа и проезда сотрудников КП Вода Донбасса к ДФС.

"В течение дня 28 апреля, находясь на территории ДФС, в Авдеевке, Каменке и Крутой Балке, а также на железнодорожном вокзале в Ясиноватой, наблюдатели зафиксировали нарушения режима прекращения огня, в частности применение РСЗО, несмотря на предоставленные гарантии безопасности. СММ была вынуждена перенести патрулирование к ДФС на следующий день. Вследствие несоблюдения гарантий безопасности 28 апреля сотрудники ДФС не смогли провести ротацию смен", - отметили в миссии.

СММ 29 апреля способствовала проведению работ по разминированию на ДФС и вокруг нее, а также ротации сотрудников станции.

Напомним, 28 апреля сепаратисты обстреляли район вблизи Донецкой фильтровальной станции.

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