В Одессе стреляли в экс-лидера Правого сектора

Предварительно установлено, что стреляли из травматического пистолета. Резиновая пуля попала сзади в шею.

На бывшего главу одесского местного отделения Правого сектора Сергея Стерненко напали утром во вторник, 1 мая. Об этом Стерненко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, нападение произошло возле дома. Неизвестный выстрелил ему в затылок.

По данным УСИ, инцидент произошел на улице Сегедской, 18. Нападавшего остановил прохожий.

По предварительной информации, выстрел был произведен из травматического пистолета. Резиновая пуля попала сзади в шею.

Очевидцы утверждают, что нападавших было двое.

Обновление

В пресс-службе областной полиции сообщили, что по состоянию на 11:23 оба нападавших задержаны.

Открыто уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство).

Напомним, ранее Сергея Стерненко обвиняли в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича с целью заставить его сложить депутатские полномочия.