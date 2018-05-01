В Одессе стреляли в экс-лидера Правого сектора
На бывшего главу одесского местного отделения Правого сектора Сергея Стерненко напали утром во вторник, 1 мая. Об этом Стерненко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, нападение произошло возле дома. Неизвестный выстрелил ему в затылок.
По данным УСИ, инцидент произошел на улице Сегедской, 18. Нападавшего остановил прохожий.
По предварительной информации, выстрел был произведен из травматического пистолета. Резиновая пуля попала сзади в шею.
Очевидцы утверждают, что нападавших было двое.
Обновление
В пресс-службе областной полиции сообщили, что по состоянию на 11:23 оба нападавших задержаны.
Открыто уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство).
Напомним, ранее Сергея Стерненко обвиняли в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича с целью заставить его сложить депутатские полномочия.