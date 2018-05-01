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В Одессе стреляли в экс-лидера Правого сектора

Комментариев: 1
Предварительно установлено, что стреляли из травматического пистолета. Резиновая пуля попала сзади в шею.
На Сергея Стерненко напали
На Сергея Стерненко напали
facebook.com/sternenko

На бывшего главу одесского местного отделения Правого сектора Сергея Стерненко напали утром во вторник, 1 мая. Об этом Стерненко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, нападение произошло возле дома. Неизвестный выстрелил ему в затылок.

По данным УСИ, инцидент произошел на улице Сегедской, 18. Нападавшего остановил прохожий.

По предварительной информации, выстрел был произведен из травматического пистолета. Резиновая пуля попала сзади в шею.

Очевидцы утверждают, что нападавших было двое.

Обновление

В пресс-службе областной полиции сообщили, что по состоянию на 11:23 оба нападавших задержаны.

Открыто уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство).

Напомним, ранее Сергея Стерненко обвиняли в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича с целью заставить его сложить депутатские полномочия.

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Теги: Одесса, фото, стрельба, нападение, правый сектор
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Комментариев (1)
Джон_Сноу    01.05.2018, 11:42
Оценка:  +1
Джон_Сноу
А почему не из боевого?
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