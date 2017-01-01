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Страницу штаба АТО в Facebook взломали

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На странице была размещена пропагандистская информация - призывали вступать в ряды сепаратистов.
Страницу штаба АТО в соцсети Facebook взломали
Страницу штаба АТО в соцсети Facebook взломали
Getty Images

Неизвестные во вторник, 1 мая, взломали страницу штаба АТО в соцсети Facebook, там разместили пропагандистскую информацию - призывали вступать в ряды сепаратистов. Об этом сообщает Гордон.

Так, по адресу facebook.com/ato.news была размещена реклама так называемого Русского национального единства, организация вербовала "добровольцев в Новороссию".

 
 

Сейчас страница недоступна.

 
 

Ранее хакеры взломали новый сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и требовали 0,1 биткоина за его восстановление.

Напомним, президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и старте Операции Объединенных Сил (ООС).

 

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Теги: Facebook, Взлом, взломали, штаб, сепаратисты, АТО на востоке Украины, взлом аккаунтов
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Источник: korrespondent.net

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