Для въезда в ЕС с украинцев потребуют спецразрешения

Специальное разрешение обойдется в 7 евро.

Для украинцев путешествующих в рамках безвизового режима необходимо будет получать специальные разрешения на въезд в Евросоюз.

Нововведение связано с тем, что послы стран ЕС поддержали принятие европейской системы информации о поездках и разрешений (ETIAS), сообщается на сайте Евросоюза.

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Система позволит проводить предварительную проверку граждан третьих стран, которые пытаются въехать в Шенгенскую зону по условиям безвизового режима. Она будет способствовать повышению внутренней безопасности, предотвращению нелегальной иммиграции, охране общественного здоровья и уменьшению задержек на границах.

Система потребует предварительное разрешение на поездку, которое обойдется в 7 евро. Для этого необходимо заранее заполнить заявление-анкету через Интернет.

Личная информация будет проходить автоматически проверку по базам данных ЕС и Интерпола. При отсутствии запретов или замечаний, разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.

Разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта, другого документа, зарегистрированного при оформлении заявки. Однако наличие разрешения не дает автоматического права на въезд в страны Шенгена - окончательное решение будет принимать пограничник.

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Нововведение заработает в начале в аэропортах и морских пунктах пропуска. Через три года система будет применяться к международным автобусным перевозчикам.

Новые правила вступят в силу после поддержки их в Европейском парламенте и утверждении в Совете ЕС.

Напомним, 24 апреля украинские пункты пропуска и отдельные пограничные подразделения прошли шенгенское оценивание в рамках международного проекта TWINNING.

Ранее, 14 марта, Еврокомиссия объявила о разработке поправок в визовые правила Евросоюза, направленных на упрощение въезда в шенгенское пространство.