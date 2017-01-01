В Николаеве прорвавшая канализация затопила дома
В ночь на 1 мая из-за прорыва канализации провалился асфальт и затопило несколько домов. Люди строили дамбы из мешков с песком, чтобы спасти жилища.
В Николаеве в ночь на 1 мая произошел прорыв канализации, в результате чего были затоплены неколько доиов. Об этом сообщает сайт города Николаев.
Cмотрите фотогалерею: В Николаеве прорвавшая канализация затопила дома
Происшествие случилось на пересечении улиц Лесковая и Даля. Чтобы спасти свои жилища, люди начали выкладывать баррикады из мешков с песком. Кроме того, из-за аварии в нескольких местах провалился асфальт.
Напомним, в Англии из-за прорыва трубы затопило целый город.
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