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В Николаеве прорвавшая канализация затопила дома

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В ночь на 1 мая из-за прорыва канализации провалился асфальт и затопило несколько домов. Люди строили дамбы из мешков с песком, чтобы спасти жилища.
Люди строили дамбы из мешков с песком
Люди строили дамбы из мешков с песком

В Николаеве в ночь на 1 мая произошел прорыв канализации, в результате чего были затоплены неколько доиов. Об этом сообщает сайт города Николаев.

Происшествие случилось на пересечении улиц Лесковая и Даля. Чтобы спасти свои жилища, люди начали выкладывать баррикады из мешков с песком. Кроме того, из-за аварии в нескольких местах провалился асфальт.

Напомним, в Англии из-за прорыва трубы затопило целый город.

На улице Киева из-за прорыва трубы забил фонтан

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Теги: Происшествия, Николаев, видео, фото, прорыв трубы, канализация, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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